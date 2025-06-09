FOTOS DEL LECTOR / FELICITACIONS (CERCLE)
Vols felicitar un amic o familiar? Vols compartir una fotografia especial al suplement Cercle? Envia'ns la teva imatge i participa!
Com participar-hi
Entrega’ns la fotografia presencialment a l’adreça de C. del Riu, 6. Lleida. 25007 o envia-la a l’adreça de correu electrònic cercle@segre.com amb almenys 3 dies laborables d’antelació a la data desitjada de publicació (abans de les 15 h).
Inclou-hi les següents dades:
- Nom i cognoms
- Telèfon de contacte
- Títol de la fotografia
- Breu descripció o dedicatòria
Requisits:
- La fotografia ha de ser original i pròpia.
- No es permetran imatges que continguin continguts inapropiats, material amb drets de tercers ni vulneracions de drets d’imatge.
Publicació
Les imatges rebudes podran ser publicades a la pàgina de Cercle, a la web de segre.com, a les xarxes socials i altres canals del grup, sempre a criteri de l’equip editorial i segons l’espai disponible.
Drets d’imatge i consentiment de tercers
Les persones que envien les fotografies són les úniques responsables de garantir el respecte als drets d’imatge de les persones que hi apareguin. Això inclou haver obtingut el consentiment de qualsevol persona identificable, autoritzant-ne tant la participació com la seva publicació als canals del Grup Segre (web, xarxes socials, publicacions impreses, etc.). En cas que hi apareguin menors d’edat, del seu representant legal.
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig.
Grup Segre no es fa responsable de la gestió dels consentiments ni de cap possible vulneració de drets d’imatge, intimitat o honor de tercers.
L’Organització no es fa responsable de cap vulneració dels drets d’imatge, intimitat o honor de tercers derivada de l’incompliment d’aquest requisit.
Protecció de dades
DIARI SEGRE, S.L.U. es compromet a tractar totes les dades personals facilitades amb confidencialitat i segons la normativa vigent, en concret el Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
Responsable del tractament: DIARI SEGRE, S.L.U.
Finalitat: Gestió de les publicacions al suplement i comunicació amb els participants.
Conservació: Les dades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió o durant el temps necessari per complir amb obligacions legals.
Destinataris: Empreses del grup Segre. Col·laboradors o prestadors de serveis.
Legitimació: Interès legítim i consentiment de la persona interessada.
Drets: En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.
Les imatges i dades facilitades es publicaran sense contraprestació econòmica a la pàgina de Cercle i als canals oficials de l’organitzador.