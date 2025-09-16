GUANYADOR DEL CONCURS 'EL TEU TEMPS, L'ESTIU'

SEGRE

El Jordi Odén guanya una estada en l'Hotel Casa Irene d'Arties amb la seva foto 'Fi de Festes d'Oliana'

Imatge del castell de focs de fi de festes d'Oliana.

Andreu Jiménez

Guanyador: Jordi Odén Martimpé

Foto: Fi de festes d'Oliana.

Explicació: L'espectacular captura al lloc exacte i el moment exacte ens dona aquesta fotografia quasi perfecta. Com bé fa referència el Jordi, l'estiu es temps de festes. Ens ho representa amb una imatge del castell de focs de fi de festa d'Oliana.

Premi: El premi consisteix en una estada d'una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Casa Irene d'Arties (Vall d'Aran). Inclou l'allotjament d'una nit i l'esmorzar per a dues persones.

