El futur del tenis, assegurat

Un any més, i ja són 21, el CT Lleida va acollir a les seues instal·lacions una nova edició de la Lliga de tenis mixta McDonald’s, reservada per a raquetes en edat benjamí. I, aquí, es podria afegir la lliga prebenjamí, que ha assolit ja la seua onzena edició pensada perquè tots els seus participants gaudeixin del tenis. L’objectiu del torneig, des de la seua fundació, és la de, independentment del resultat, promocionar la pràctica d’aquest esport entre els diferents clubs de la demarcació de Lleida. Fins i tot, a mostra d’exemple, a la lliga prebenjamí no hi ha ni classificacions. Els nens i nenes juguen només per a disfrutar.

Segons l’edat dels participants, la McDonald’s es divideix en dos categories. Els més grans disputen la “Ronald McDonald’s” que, en aquesta ocasió, va ser guanyada pel Club Tenis Lleida A, seguit del CT Mollerussa, segon, i del Sícoris Club, tercer. També van participar el CT Urgell, Natació Lleida i CT Balaguer. En el grup “Happy Meal”, per a benjamins de primer any, la victòria va anar a parar en mans del Club Tenis Lleida B; el CT Lleida C va ser segon per davant del CT Alcarràs i CT Balaguer.

A la Lliga prebenjamí van prendre part quatre equips, Club Tenis Mollerussa, Club Tenis Alcarrás, Club Tenis Urgell i Club Tenis Lleida. Tots els partits es van disputar, al llarg del mes de novembre, a les instal·lacions del CT Lleida, a la partida Boixadors, amfitriona del campionat des de la seua primera edició.

Com és tradicional, l’últim dissabte de novembre, va tenir lloc en el CT Lleida la festa de clausura de la presentació amb la presència de més d’un centenar de jugadors i jugadores dels catorze equips participants. Una festa que va començar amb la presentació i desfilada de tots els tenistes amb l’entrega de trofeus per als guanyadors i de detalls commemoratius per a la resta de participants. La tarda va discórrer entre partits d’exhibició, jocs, inflables i diverses activitats pensades per fomentar l’amistat i la companyonia entre tots per culminar el dia amb un berenar de germandat. Ara ja cap pensar en la pròxima edició del 2025.