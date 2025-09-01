Adeu a Kubaleta, tot un referent del futbol base de Lleida
Mort la passada setmana, va deixar constància de la seua qualitat futbolística en diversos clubs arribant a fitxar pel Girona || Besora, Rumor, Gardeny, Ponts o Torrefarrera, alguns dels seus equips
Antonio Bienvie Sánchez va morir la passada setmana, víctima d’un càncer, als 68 anys d’edat. Probablement el nom no els digui res, però si hi afegim que futbolísticament se'l coneixia com a Kubaleta, si són aficionats i d’una certa edat, l’associaran a un dels grans jugadors que ha donat el futbol lleidatà.
Criat a la Maternitat va donar les seues primeres puntades de peu a la pilota a la Llar de Sant Josep. Les seues virtuts no van passar desapercebudes. Tallers Besora, com infantil, va ser el seu primer equip, i el Rumor, ja com a juvenil, el segon, arribant a jugar a l’amateur. Els seus entrenadors l’apreciaven per la seua polivalència, ja que destacava igual com central, lliure (posició de moda en el futbol dels 70), o el que ara es coneix com a pivot defensiu i fins i tot com a interior.
Kubaleta unia el seu talent, força, agressivitat i també gol. Com a jugador va destacar en el Gardeny, amb Luis Serrano com a tècnic, en Primera Regional (la sisena categoria del futbol espanyol, el que ara vindria a ser la Liga Élite); on va compartir vestidor, i a més com a capità, amb un joveníssim Miguel Rubio.
També va impartir docència futbolística, entre altres equips, al Ponts, del comandant Piqué i de la brigada Belmonte; o el Torrefarrera. El Barça es va fixar en ell i va fitxar pel Girona. Tanmateix, la seua particular filosofia de vida i la seua manera d’entendre el futbol va fer que no quallés en el projecte gironí. Encara jugaria unes quantes temporades més abans de penjar definitivament les botes.