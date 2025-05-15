OFERTA
ESTIMAT SUBSCRIPTOR
Emplena la següent enquesta i entra en un sorteig d'un lot de Vi i Cava Raimat!
ENQUESTA SUBSCRIPTORS
Ajuda'ns a millorar la teva experiència com a subscriptors completant la següent enquesta:
https://forms.gle/arBkd1W4oiDaHD2b6
Un cop enviïs l'enquesta, quedaràs registrat en un sorteig d'un lot d'una ampolla de vi i cava de Raimat.
Tens temps per participar fins al 16 de juny. El 17 de juny publicarem els guanyadors.
Participant accepto les condicions de Segre.com/bases
Guanyadora:
M. Rosa Rosanes Bosch
https://forms.gle/arBkd1W4oiDaHD2b6
Un cop enviïs l'enquesta, quedaràs registrat en un sorteig d'un lot d'una ampolla de vi i cava de Raimat.
Tens temps per participar fins al 16 de juny. El 17 de juny publicarem els guanyadors.
Participant accepto les condicions de Segre.com/bases
Guanyadora:
M. Rosa Rosanes Bosch