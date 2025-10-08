OFERTA
Gran Circ Acrobàtic de la Xina
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 22 d'octubre. El 23 publicarem els guanyadors.
Teatre de La Llotja
Avinguda de Tortosa, 6
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
GRAN CIRC ACROBÀTIC DE LA XINA
Data: 25 d'octubre de 2025
Lloc: Teatre de la Llotja
Hora: 21.00 h
Preu: 37€ entrada general
Disset números acrobàtics diferents estan perfectament connectats com una història completa. En contar la història d'amor d'un jove i la seva princesa fènix, l'espectacle retrata vívidament les dificultats i l'esperit de lluita quan persegueix un somni.
Un xou amb més de 30 artistes damunt de l'escenari desgranant la història amb grans i difícils acrobàcies.
Un nen somiador entra en un món de fantasia en el qual veu a una bella fada fènix que vola sobre la mar amb les seves ales esquitxant les ones al llarg de la costa. El nen somiador se sent atret per la seva bellesa i s'endinsa en l'aigua.
La fada Fènix veu al nen que salta a la mar i és commoguda pel seu coratge. Ella salva al nen i el convida a volar amb ella fins al càlid sol i cap al meravellós món Marí.
