ALBA. AIMAR PÉREZ GALÍ
Sorteig tres entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 4 de novembre. El 5 publicarem els guanyadors.
Teatre de la Llotja
Avinguda de Tortosa, 6,
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
ALBA. AIMAR PÉREZ GALÍ
Data: divendres, 7 de novembre de 2025
Lloc: Teatre de la Llotja de Lleida
Hora: 20.00 h
Preu: 12-20€
Alba és un recital de dansa i piano, però també és una publicació de coreografies musicals, o un àlbum de poemes dansats. ALBA és un joc sobre l'escriptura coreogràfica, musical i poètica. En aquest nou treball, Aimar Pérez Galí es proposa entendre la composició com un tema en sí mateix, jugant amb les regles pròpies dels diferents llenguatges per establir camins intertextuals d'anada i tornada, mostrant, així, la seva cal·ligrafia particular.
Amb cinc intèrprets i un pianista en directe, desplegaran un poemari coreogràfic inspirat en artistes que han entès el llenguatge i la seva composició com a joc. Des de Joan Brossa a Raymond Queneau, Lucinda Childs, Gloria Fuertes, Tom Johnson, Maria Mercè Marçal, Josep M. Mestres Quadreny o Georges Perec.
