Retiren la pensió de 900 euros a un edil de Cava al cobrar-ne 290 del consistori

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha retirat la pensió d’incapacitat permanent total a Miquel Dalmau Tramunt, un dels tres regidors de Cava, que percebia més de 900 euros, per cobrar una remuneració de 290 euros al mes com a edil. L’INSS li demana a més que torni el que ha cobrat des de l’agost passat.

Dalmau, que es va presentar a les eleccions municipals del maig per la llista Hi Som Per Els Tres-Acord Municipal (associada a ERC), va prendre possessió del càrrec a l’agost amb una dedicació parcial. L’Estat li ha suspès el pagament de la prestació per incapacitat, de 943 euros, al considerar que “és incompatible amb un càrrec públic representatiu amb caràcter retribuït”, d’acord amb l’article 3.2 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Dalmau acumula diversos problemes de salut, com insuficiència pulmonar i patologia cardíaca. La direcció provincial de l’INSS a Lleida li reclama a més el reintegrament de més de 3.000 euros de la prestació que ha cobrat aquests últims mesos “de forma indeguda”. El regidor explica que l’ingrés que rebia mensualment era “només en compensació pel desplaçament per anar als plens i reunions setmanals”,ja que “tinc gairebé 10 quilòmetres d’anada i uns altres 10 de tornada cada vegada que vaig a l’ajuntament”. “Si cobrés un sou de 14.000 euros podria entendre la incompatibilitat amb la meua pensió, que és el meu únic ingrés per viure”, afegeix.

Per a Dalmau, la interpretació que efectua l’INSS de la compensació que cobra com a edil “no és l’adequada”. Assegura que els edils “no estem al servei de la corporació municipal ni som ocupats, sinó que nosaltres som l’ajuntament i estem al servei dels veïns”. Consideraria més lògic que l’INSS demanés que l’ajuntament no “em pagui la compensació econòmica perquè ja cobro la pensió”. La primera reclamació va ser pels mesos d’agost, setembre i octubre. Aleshores va dimitir “perquè no em podia quedar sense la meua pensió”: “És un error d’interpretació que em deixa sense el meu ingrés per viure”, diu. Però el mes de novembre passat va tornar a prendre possessió del càrrec “perquè dimitir anava en contra del meu dret a la participació activa al meu poble”. Assegura que “lluitaré on sigui necessari” perquè l’INSS canviï el criteri.

De moment Dalmau ha presentat un recurs de reposició davant de l’institut i acabarà la via administrativa per passar al contenciós administratiu si el cas continua obert. “M’estan ofegant econòmicament i és un clar atemptat contra la llibertat política molt important”, conclou. Dalmau lamenta que “l’administració hagi convertit la meua vida de jubilat en un paradís de muntanya en un infern”.