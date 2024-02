Mor un jove de Bossòst en un accident d'esquí a Baqueira

Un jove de 20 anys de Bossòst va morir ahir a la tarda a l’hospital de Vielha hores després que tingués un accident quan practicava esquí a Baqueira-Beret. El jove va patir una aparatosa caiguda que li va causar lesions severes. Pel que sembla, es va fracturar vèrtebres i la zona del coll. Va ser evacuat en estat crític a l’hospital de Vielha, on va acabar morint. El succés va provocar una enorme commoció entre els veïns de Bossòst.

L’estació va emetre un comunicat ahir en el qual afirmava que “a primera hora d’aquesta tarda s’ha produït un accident a l’Snowpark de la zona de Beret de la nostra estació. Atesa la gravetat de les lesions, el nostre equip de rescat en pistes ha activat la seua evacuació en helicòpter dels Pompièrs d’Aran a l’hospital de Vielha”. És el primer accident mortal d’esquí de la temporada a les comarques de Lleida.L’últim accident mortal d’un esquiador al Pirineu lleidatà es va produir l’abril de l’any 2022 quan un jove de Reus de 22 anys va morir a l’hospital de Vielha, on va ser evacuat després de ser arrossegat per una allau de neu en una zona fora de pistes de Baqueira. Dos mesos enrere, va morir un veí de Vigo de 45 anys a Baqueira-Beret. L’home va resultar greument ferit després de patir una caiguda en una pista tancada de categoria negra doble diamant, considerada d’extrema dificultat, que tenia un fort pendent i feia dies que estava clausurada pel mal estat de la neu. Va ser traslladat a l’hospital i va morir a conseqüència de les greus lesions. Per una altra banda, el 5 de febrer d’aquell any va morir a l’estació d’Espot un veí de 45 anys de Gavà després que perdés el control i acabés xocant contra un pi. I el 2021, un esquiador de 56 anys que residia a Roní (nucli agregat de Rialp) de nacionalitat japonesa va morir al tenir un accident durant un descens a Port Ainé.

Una jove va resultar ferida greu el 8 de gener per una allau

■ Una jove va resultar ferida de caràcter greu el 8 de gener passat quan va ser arrossegada per una allau de neu mentre practicava esquí de muntanya a Tredòs, a la Val d’Aran, al costat d’unes altres quatre persones, com va avançar SEGRE. Els fets van ocórrer al voltant de les 14.00 hores del migdia quan es va produir una allau al vessant nord-est del cim del Malh Blanc (2.459 metres), popularment conegut com Magic Mountain, i la neu va arrossegar una dona que estava esquiant fora pistes per un pendent. Van ser els seus companys que van avisar els serveis d’emergència, i fins al lloc de l’accident van acudir quatre rescatadors dels Pompièrs d’Aran. Es tracta del primer accident per allau que transcendeix aquesta temporada d’hivern a les comarques de Lleida.