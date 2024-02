El fort vent tomba arbres i provoca un tall de llum de gairebé set hores a Torrelameu

Les fortes ratxes de vent, que ahir van assolir els 85,3 quilòmetres per hora a Alguaire, van tombar arbres a Lleida ciutat i van provocar talls de llum que a Torrelameu van arribar a ser de gairebé set hores. En aquest municipi de la Noguera, els veïns van estar sense subministrament entre les 12.15 i les 19.00 hores, encara que uns 18 habitatges van recuperar el servei a les 16.00. L’alcalde, Carles Comes, va assenyalar que la incidència es va deure a la caiguda de cables i va criticar la falta de manteniment de la línia que subministra la localitat. A Térmens també es van quedar sense llum durant aproximadament 30 minuts.

Al Segrià també es van registrar incidències. Aquest va ser el cas, per exemple, de la Granja d’Escarp. En aquesta localitat hi va haver talls de llum entre les 11.30 i les 14.30 hores, segons l’alcalde, Manel Solé. Tant Comes com Solé van assegurar que presentaran una queixa davant de la Generalitat per les incidències d’ahir. Així mateix, a Massalcoreig i Seròs també s’haurien produït alteracions al subministrament.Per la seua part, des d’Endesa van explicar que el fort vent que es va registrar va provocar que els cables i les torres elèctriques es moguessin. Això va activar els sistemes de protecció davant d’anomalies atmosfèriques, que van desconnectar momentàniament la línia. Habitualment aquesta es torna a posar en servei quan el vent amaina, però quan la incidència és més gran alguna no es reactiva. A més, fonts de la companyia van assegurar que els talls al subministrament es van produir principalment al Segrià i en pobles limítrofs de la Noguera. A la tarda van assenyalar que la pràctica totalitat de les avaries estaven resoltes, mentre que les que quedaven per solucionar preveien que estiguessin resoltes en les següents hores. Els Bombers de la Generalitat i la Guàrdia Urbana de Lleida ciutat van rebre sis avisos per afectacions a causa del vent, sobretot, a la capital del Segrià. Cap a les 13.35 hores, van haver de retirar un arbre d’uns metres d’altura que va caure a l’avinguda Balmes i va ocupar part de la calçada. El fort vent també va provocar petits despreniments en edificis de la rambla de la Mercè i el carrer del Carme. En aquest últim cas, la Urbana va tallar temporalment el pas als transeünts, mentre es duia a terme el sanejament. També van retirar vidres trencats en una finestra de l’escola Camps Elisis i, a la tarda, al carrer Nou de Vilanova de Bellpuig, a més d’un arbre que havia caigut a Mollerussa.Així mateix, les nevades van obligar a circular amb cadenes pel port de la Bonaigua (C-28) des de primera hora del matí. El temporal ha deixat en dos dies fins a trenta centímetres a Boí Taüll (vegeu el desglossament).

La nevada permet a Boí Taüll obrir més pistes d’esquí

Les nevades dels últims dies han deixat entre 25 i 30 centímetres de neu a Boí Taüll. Aquests nous gruixos van permetre obrir més pistes negres, que són de més dificultat. Fonts de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) van explicar que l’estació de l’Alta Ribagorça va rebre ahir 2.700 visitants, mentre que a Port Ainé van comptar amb un total de 1.900 esquiadors. L’afluència a Baqueira-Beret, on també es van registrar nevades durant la jornada d’ahir, va ser elevada. Per a avui es preveuen noves nevades a la Val d’Aran, segons el Meteocat.