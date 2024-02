Paguen als okupes del bloc de Ponts perquè se'n vagin i precinten portes i finestres

La immobiliària Building Center, que gestiona el bloc de Ponts on la majoria dels seus 40 pisos estaven okupats a finals de l’any passat, ha pagat entre 1.200 i 1.500 euros per família perquè marxin dels habitatges on s’havien instal·lat de forma il·legal. Així ho han confirmat fonts municipals i veïnals, que van indicar que, l’últim mes, la majoria dels okupes han anat abandonant els pisos, amb la qual cosa han evitat un desallotjament judicial. Les mateixes fonts van explicar que alguns s’han instal·lat en altres habitatges de la localitat, mentre que d’altres se n’han anat del municipi.

La immobiliària ha anat instal·lant portes cuirassades i reixes metàl·liques a les finestres dels pisos a mesura que els okupes els han anat abandonant, per evitar que altres persones s’hi instal·lin sense permís. Les okupacions es van concentrar en tres de les quatre escales de l’edifici, mentre que als pisos de la quarta viuen inquilins amb contracte de lloguer i al corrent de pagament. Així mateix, en un dels habitatges s’han instal·lat treballadors d’una empresa de seguretat que la gestora, una filial de CaixaBank, ha contractat per evitar noves okupacions i impedir que es repeteixin “connexions il·legals” a la xarxa elèctrica o vandalisme. Aquests actes han provocat malestar, temor i queixes entre els veïns de la zona.“S’han donat ajudes de 1.200 euros perquè una família pugui pagar la mudança i a altres famílies perquè puguin dipositar la fiança del pis de lloguer on es viuran després d’abandonar la casa okupada”, van explicar fonts coneixedores del cas.

Fa més de tres mesos, la companyia Endesa va tallar la llum a més de trenta habitatges després d’eliminar les connexions il·legals a la xarxa elèctrica que hi havia a l’immoble. També a finals del mes de desembre es va registrar un petit incendi al vestíbul del bloc que va deixar sense proveïment alguns veïns i també d’edificis contigus.Precisament, aquests veïns de la zona han presentat denúncies en diverses ocasions per vandalisme i “connexions” il·legals al subministrament elèctric. Per la seua banda, l’alcalde, Josep Tàpies, va assenyalar que en cap moment la immobiliària s’ha posat en contacte amb el consistori per informar del desallotjament dels pisos ni han tingut informació per part del departament de Drets Socials, que des de fa mesos ha intervingut com a mediador per trobar una solució per a les famílies més vulnerables.