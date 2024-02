Detingut per trencar l’ordre d’allunyament d’una dona que havia atracat a la Seu d’Urgell

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dos agents de paisà de la Policia Nacional van detenir dissabte a un home de 25 anys per presumptament trencar la mesura cautelar d’ordre d’allunyament que se li va imposar després d’atracar a una dona de 85 anys el 31 de gener a La Seu d’Urgell.

Se li relaciona amb aquest robatori amb violència, en el qual va arrabassar la bossa a la dona, que va caure a terra, "va patir un violent cop", i va haver de ser assistida a l’Hospital de La Seu d’Urgell per una fractura d’espatlla, informa el cos en un comunicat d’aquest dimecres. Els agents li van interceptar i van recuperar els efectes sostrets de la víctima, que es troba recuperant-se de les lesions al seu domicili, han detallat.

Després dels fets, el detingut –amb un historial delictiu amb "nombrosos" antecedents per robatoris amb violència, força i furts– va quedar a llibertat amb la imposició d’una mesura cautelar que li prohibia aproximar-se a menys de 500 metres del domicili de la víctima. Els agents van verificar com aquesta persona es trobava dins de l’àrea d’exclusió dictada per l’autoritat judicial per protegir la víctima, per la qual cosa van procedir a la seua detenció.