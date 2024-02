La Seu d'Urgell, la localitat més gran de Catalunya amb contenidors amb clau

La capital de l’Alt Urgell es convertirà en el municipi més gran de Catalunya amb contenidors amb clau. Ho serà a partir del mes de maig, quan la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet (MEU) estengui a tot el municipi el tancament de contenidors. L’anunci el va fer ahir el director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, que va visitar la localitat per conèixer el balanç dels primers dies de la prova pilot. L’ajuntament ha tancat 62 contenidors d’orgànica i de fracció resta en una zona amb un miler d’habitatges. Els resultats que va donar a conèixer ahir el gerent de la MEU, Jordi Vilaró, dibuixen un escenari de reciclatge del 65 per cent. L’entitat ha aconseguit augmentar el reciclatge del 54 per cent al 65 per cent, gairebé 10 punts més en tot just nou dies. Això suposa aconseguir el percentatge que exigeix la normativa europea per a l’any 2035. La recollida de matèria orgànica s’ha incrementat en un 20%, la d’envasos ha crescut en un 25% i la del paper, un 13%. La fracció resta (la que no es recicla) s’ha vist reduïda un 12%. Vilaró va explicar que el 75% dels propietaris del miler d’habitants que participen en la prova ja disposen del clauer per obrir els contenidors.