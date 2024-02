Acusat d'abusar de la seua neboda amb discapacitat a l'Urgell

La Fiscalia sol·licita una condemna de 15 anys de presó per a un home de 52 anys acusat d’abusar sexualment d’una neboda que pateix una discapacitat intel·lectual. Els fets haurien tingut lloc en una localitat de l’Urgell fins a finals del 2021 i, des d’aleshores, el processat té prohibit judicialment atansar-se o comunicar-se amb la víctima. Es preveu que el judici se celebri el 28 de febrer vinent a l’Audiència de Lleida.

El Ministeri Públic acusa l’home d’un delicte continuat d’abús sexual a menor d’edat amb l’agreujant de parentiu. Segons la Fiscalia, l’acusat va fer tocaments en reiterades ocasions a la menor quan es quedava a dormir a casa dels avis i en la qual ell també residia. Presumptament li feia petons i li tocava els genitals, arribant a introduir-li els dits a la vagina, a canvi de tabac o de deixar-li el mòbil. A més, li hauria fet creure que mantenien una relació sentimental perquè no expliqués el que passava.

Un altre home és acusat de corrupció de menors i s’enfronta a una petició d’un any de presó

A més de la petició de 15 anys de presó, el Ministeri Públic sol·licita deu anys més de llibertat vigilada i que durant el mateix període se li prohibeixi atansar-se a menys de 500 metres de la víctima i comunicar-s’hi. Així mateix, sol·licita que no pugui exercir cap professió o desenvolupar activitats amb menors per un període de temps cinc anys superior a la pena privativa de llibertat. En concepte de responsabilitat civil, reclama una indemnització de 15.000 euros per a la víctima pels danys morals ocasionats.D’altra banda, la Fiscalia sol·licita una condemna d’un any de presó i un any de llibertat vigilada per a un acusat d’un delicte de corrupció de menors. Segons el Ministeri Públic, l’home es va guanyar la confiança de la víctima, menor d’edat i amb qui convivia el 2017, per demanar-li que li fes una fel·lació a canvi de diners, la qual cosa finalment no es va produir. Aquest judici s’ha assenyalat per al dijous 29 de febrer.

Gairebé una denúncia cada dia per delictes sexuals a Lleida

■ Els Mossos d’Esquadra van registrar entre gener i octubre de l’any passat un total de 240 denúncies per delictes sexuals a les regions policials de Ponent i el Pirineu, això suposa gairebé una denúncia al dia i representa un augment del 34% respecte al mateix període de l’any anterior. La xifra registrada supera la del total del 2022, quan es van notificar 202 denúncies per violència sexual de qualsevol tipus. Segons les dades publicades, a les comarques lleidatanes es van denunciar entre gener i octubre un total de 216 casos d’abusos i agressions. Val a recordar que amb l’entrada en vigor de la llei del només sí és sí ja no hi ha distinció entre aquests dos delictes. També van comptabilitzar sis denúncies per assetjament, set per exhibicionisme o provocació sexual i onze de relatives a la prostitució.