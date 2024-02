L'Aragó i Catalunya obre la campanya dilluns sense retallades per la pluja

Les pluges d’aquests últims dies a la capçalera de l’Éssera han omplert l’embassament de Barasona que emmagatzema més de 80 hm³ i està al 95%. També és al límit el pantà de Sant Salvador, a la cua del canal de Saidí, amb 135 hm³. Aquesta situació permet a l’Aragó i Catalunya avançar l’inici de la campanya al dilluns 4 de març amb reg ple, una mesura conjuntural ja que no utilitzaran l’aigua de la Noguera Ribagorçana en previsió d’una temporada en què no es podrà evitar el racionament. De fet, es revisaran dotacions cada 14 dies. Segons el president, José Luis Pérez, el cabal que circula pel principal és el que Barasona deixa anar des del cap de setmana per deixar resguard i no haver de desembassar per desaigües. Així va recordar ahir en l’assemblea de regants i catalana només des de Barasona i Sant Salvador fins que la situació es normalitzi que va aprovar proveir les més de 100.000 hectàrees de la zona aragonesa. Val a recordar que l’Aragó i Catalunya ja va registrar un parèmtesi similar el passat mes de juny també per les intenses precipitacions a l’Éssera. Tanmateix, la situació de la Noguera Ribagorçana és totalment diferent. Els pantans d’aquesta conca no estan millor que l’any passat i s’ha de tenir en compte que, a banda del canal d’Aragó i Catalunya, el riu subministra Pinyana i l’Algerri-Balaguer i també dona aigua de boca a Lleida i a una vintena de pobles de la Noguera i el Segrià.

En l’assemblea de l’Aragó i Catalunya es va confirmar que durant aquest campanya s’estrenarà la nova canonada de la Mola que porta aigua per gravetat a 4.000 ha de la Llitera oscenca. També es va ratificar el retrobombatge de Sant Salvador per proveir 3.400 ha que ara reguen de Barasona. Aquesta actuació suposarà una inversió de 13,5 milions d’euros.D’altra banda, el Segrià Sud va iniciar dilluns la campanya de regadiu quinze dies abans del que és habitual. El Garrigues Sud ja la va començar el passat dilluns 19.

El Canalet de Tàrrega exigeix rebaixar el preu de l’aigua

■ L’assemblea històrica de la comunitat de regants de l’Alt Urgell o Canalet de Tàrrega va reivindicar ahir una rebaixa del preu de l’aigua que paguen per subministrar-se del canal Segarra-Garrigues. El vicepresident, Justo Minguella, va argumentar que “el preu de la llum ha baixat bastant, de manera que ara demanem que també ho faci el preu de l’aigua, ja que l’excusa que posaven era que havia pujat la llum”. Minguella va denunciar que “en els últims tres anys el preu de l’aigua ens ha pujat un 120%, és insostenible, un agricultor paga uns 700 euros per hectàrea entre la comunitat i l’aigua, fet que dificulta molt la rendibilitat dels cultius, es fa molt difícil”. La sessió va comptar amb representants del Segarra-Garrigues, a qui els assistents van poder consultar els seus dubtes.