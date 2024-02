L'Estat aprova 3,8 milions d'euros per millorar l'N-240 entre Lleida i les Borges

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Transports ha aprovat un projecte que té un pressupost de 3,8 milions d'euros per millorar la circulació i la seguretat vial a la carretera N-240, entre Lleida i les Borges Blanques. En concret, els treballs se centraran en la millora de les interseccions i la reordenació dels accessos a la via al seu pas pels termes de Torregrossa (Pla d'Urgell) i Juneda (Garrigues). Així, es vol avançar en el projecte que contempla convertir tres rotondes partides en circulars a l'accés al municipi garriguenc, a la carretera LV-2001 cap a Torregrossa i al quilòmetre 75 de la via. En paral·lel, es faran vies laterals i un camí de servei.

En el tram d'actuació, el ministeri té constància que l'augment de trànsit és incessant i hi ha una forta presència de vehicles d'ús agrícola, amb nombrosos accessos a les finques del cantó de la via. El projecte té per objectiu la millora de la fluïdesa de la circulació i la seguretat viària mitjançant la millora de les interseccions i la reordenació dels accessos.

L'actuació s'inclou dins del programa de manteniment de la Xarxa de Carreteres de l'Estat, en el qual el Ministeri ha invertit més de 128 milions d'euros des de juny de 2018 a la demarcació de Lleida.