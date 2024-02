La inversió de la Generalitat a Lleida s'estanca entorn dels 190 milions d'euros

La inversió de la Generalitat a Lleida s’ha estancat entorn dels 190 milions. El projecte de pressupostos per a aquest any contempla partides per valor de 190,6 milions, només dos més que el 2023. Del total, 165,3 milions corresponen a les inversions reals i 25,3 són romanents d’Infraestructures.cat, principalment de fons Next Generation que no es van executar l’any passat. La Generalitat també inclou en el seu càlcul d’inversions 9,7 milions més en concepte de transferències de capital.

La nova estació d’autobusos de Lleida és el projecte que s’emporta la inversió més gran, amb 32 milions (12 són d’Infraestructures). La segueix el canal Segarra-Garrigues amb 28,2 milions, dels quals més de 21 es destinen a la xarxa secundària de reg. De fet, els regadius copen gran part dels projectes inclosos en els comptes. En aquest sentit, consignen 1,3 milions a l’ampliació i modernització del reg de la Conca de Tremp, més de 900.000 euros per a Pinyana i uns 664.000 per al Canal d’Urgell. Quant als serveis ferroviaris, la línia de la Pobla compta amb més de 8 milions. A més, també hi ha 6,6 milions per a la compra de material de FGC Rail i uns 600.000 euros per als tallers de l’empresa al Segrià.Entre els projectes milionaris inclosos en els pressupostos, almenys deu es repeteixen respecte a la previsió d’inversions de l’any passat perquè no s’han executat. Destaquen la nova comissaria dels Mossos a Mollerussa (més de 4 milions), el CAP d’Almenar (1,8), l’adequació de Casa Bringué de Ginestarre (1,6) o la reivindicada escola del Poal (1,3). Els comptes no inclouen, ara per ara, partides que van pactar ERC i el PSC com la redacció del projecte de la nova residència de la Seu. La previsió és que s’incorporin a través d’una disposició addicional. La consellera d’Economia, Natàlia Mas Guix, va demanar “responsabilitat” per aprovar els pressupostos (vegeu la pàgina 23).D’altra banda, les comarques del pla van rebre fins al gener 140,7 milions dels Next Generation. Mentrestant, al Pirineu aquests ajuts ascendeixen a 27,3 milions.