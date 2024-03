Transports licitarà per 32,4 milions d'euros un contracte per millorar 123 quilòmetres de carreteres a la demarcació de Lleida

detail.info.publicated acn

El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha autoritzat el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a licitar un contracte per valor de 32,4 milions d'euros per a la conservació i explotació de 123,4 quilòmetres de carreteres, 94 dels quals d'autovia, a la demarcació de Lleida. En concret, es faran tasques de manteniment i per reforçar la vigilància en diversos trams de l'A-2, LL-11, N-2, E-22, E-23 i E-25. També es contempla substituir les tanques de contenció deteriorades en diversos trams de l'A-2. El contracte inclou requisits per a promoure l'eficiència energètica i la reducció d'emissions i s'emmarca en el programa del Ministeri per a mantenir les condicions de circulació, serveis viaris i seguretat a la xarxa de carreteres.

La durada del contracte és de tres anys, amb possibilitat de pròrroga de dos anys i una altra addicional d'un màxim de nou mesos. Les empreses que vulguin optar a la licitació hauran d'incloure en les seves ofertes el càlcul de la petjada de carboni que generaran durant l'execució del contracte en cada tram de la carretera.

Així mateix, aquestes es comprometran a presentar un pla de descarbonització en els sis primers mesos de contracte amb mesures reductores i de compensació d'emissions per a aconseguir un balanç neutre en carboni al cap de 5 anys de l'inici del contracte.