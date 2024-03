Nevada abundant al Pirineu lleidatà entre 700 i 1.000 metres

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La nevada d'aquest divendres al matí i matinada ha deixat gruixos considerables a bona part del Pirineu. La cota de les precipitacions s'ha situat entre els 700 metres i els 1.000 metres, depenent de la vall. La neu ha obligat a circular amb cadenes per una desena de carreteres del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. A mesura que ha avançat el matí, aquesta restricció s'ha anat aixecant. Pel que fa a la cota de neu, també ha anat pujant, per sobre dels 1.200 metres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per neu per a aquest dissabte, d'uns 20 centímetres per sobre dels 1.200 metres, si bé pot baixar puntualment fins als 600 metres.

Nevada aquest divendres a Rialp / Edgar Aldana