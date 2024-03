Els responsables d'organitzacions agrícoles declaren al jutjat per la protesta a Lleida en què es van llançar conills

detail.info.publicated acn

Els representants de diverses organitzacions agrícoles (Asaja-Lleida, UP, JARC i FCAC) declaren aquest dimecres davant del jutjat d'Instrucció número 4 de Lleida. Ho fan després de la denúncia d'entitats animalistes per un suposat delicte de maltractament animal durant la protesta pagesa en la qual es van llançar conills vius a la seu d'Acció Climàtica, el 3 de març de 2023. Dues de les persones citades a declarar són Joan Caball, d'UP i Pere Roqué, d'Asaja-Lleida. Caball ha defensat que no es pot atribuir a l'entitat els fets que s'investiguen, mentre que Roqué ha negat que es maltractessin els animals. Desenes de pagesos, convocats per Pagesos o Conills, els han donat suport a les portes dels jutjats.

Ramon Boleda, de Pagesos o Conills, ha explicat que van promoure la manifestació del 3 de març, però van ser els sindicats i organitzacions agrícoles qui van signar el permís per materialitzar la protesta. "Per aquest motiu, nosaltres no estem citats a declarar i ells sí. Ens sentim responsables i per això hem organitzat una concentració per donar-los suport", ha dit.

Respecte a la denúncia de les entitats animalistes, Boleda ha dit que les acusacions són "totalment infundades". "És veritat que vam exhibir els conills, però totes les mentides que han arribat a dir com que els vam torturar o que volíem fer-los mal de manera premeditada és mentida". Boleda ha defensat que la "idea premeditada era alliberar els conills als jardins de la Seu Vella, però les coses es van desmarxar i algú va dir "tirem-los dins el departament. Alguns animals es van tirar cap dins i després cap a fora, però en cap moment es va torturar cap conill. Es van recuperar i portar a la Universitat de Lleida per estudiar-los. No en va morir cap".