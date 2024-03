Les estacions d'esquí nòrdic acaben la temporada abans de Setmana Santa

Les estacions d’esquí nòrdic van donar ahir per acabada la temporada d’hivern, abans de la campanya de Setmana Santa. Ha estat una temporada “massa curta”, van assegurar des de Tot Nòrdic, la marca comercial que representa les pistes de fons catalanes. Imma Obiols, tècnica de la mancomunitat, va explicar que els dominis “han fet tot el que han pogut” però “les condicions d’aquesta última setmana no han estat gens bones”. Les estacions que han pogut, com Tuixent, Lles o Aransa, “s’han mantingut obertes per acollir grups escolars”, però ahir, després de l’última jornada per a col·legis, van tancar instal·lacions. “El gruix de neu no va ser suficient, perquè no hi havia base i s’ha fos a passos gegantescos amb les altes temperatures”, va indicar. La majoria d’estacions van guanyar fins a 50 centímetres amb la nevada del 9 de març i la de Tavascan, entre 50 centímetres i un metre de neu, però “ja no queda res”, va concloure.

Per la seua part, les estacions d’esquí alpí compten aquest cap de setmana amb gairebé 244 quilòmetres de pistes, dels quals 140 corresponen a Baqueira (vegeu SEGRE d’ahir). El Pirineu preveu assolir ocupacions de fins al 100% per Setmana Santa, especialment entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua.