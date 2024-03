Puigverd de Lleida, sense pressupostos al plantar el ple gairebé tots els regidors

Puigverd de Lleida no va poder celebrar dijous el ple que havia de votar el pressupost municipal per al 2024. Només hi va acudir l’alcalde, Josep Solsona, i un dels regidors de l’equip de govern de Junts, Cosme Batlle. Van faltar els altres tres d’aquest partit, així com els tres d’Acord Municipal (marca blanca d’ERC) i el del Candidatura de Progrés (marca blanca del PSC). La sessió va haver de suspendre’s al no haver reunit una tercera part dels membres de l’ajuntament, el quòrum mínim que dicta la normativa. En aquest cas, havien de ser almenys tres dels 9 membres del consistori. Arran de la plantada que va impedir celebrar el ple, l’alcalde espera convocar-ne un altre ben aviat. Va avançar que parlarà amb el seu equip de govern i part de l’oposició per “buscar solucions”. Solsona va reprendre dilluns les funcions d’alcaldia que, les últimes setmanes, havien estat en mans d’Úrsula Barrufet (Junts) com a alcaldessa accidental. Ho va fer després de quedar sobresegudes dos de les denúncies per les quals va ser detingut el 8 de març, una per maltractaments en l’àmbit familiar i una altra per amenaces i coaccions. Una tercera per abús sexual a una menor és objecte d’investigació. La tornada de Solsona al capdavant del govern va provocar malestar en el si del seu propi grup municipal.