Els pantans de la Ribagorçana guanyen 90 hm3 per les pluges i asseguren la nova campanya

Els pantans de la Noguera Ribagorçana, encara en alerta, han guanyat més de 90 hm³ respecte a l’any passat per aquestes mateixes dates gràcies a les últimes pluges. Escales, Canelles i Santa Anna sumaven ahir gairebé 460 hm³, 79 més que a primers d’abril del 2023, als quals cal sumar els 12 que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) preveu que deixarà el desglaç. La tendència a Escales, a la capçalera, és augmentar recursos, mentre que Santa Anna és al 84,6% amb 200 hm³. D’altra banda, Barasona, al riu Éssera, és al 98% amb 82,6 hm³. De fet, tant l’Aragó i Catalunya com Pinyana es proveeixen, de moment, d’aquest pantà en què la CHE està desembassant cabal per deixar marge de maniobra davant de possibles avingudes (vegeu el desglossament) i per permetre que continuïn augmentant els nivells dels embassaments de la Ribagorçana.

El temporal de la setmana passada va deixar als cims del Pirineu de Lleida l’equivalent a 107,6 hm³ de neu, encara que la majoria d’aquest volum, 98,5, desapareixerà d’aquí a set dies com a conseqüència de l’augment de les temperatures, segons les estimacions de la CHE sobre els recursos nivals i la seua evolució. L’augment de la reserva va assolir els 19 hectòmetres a la capçalera del Segre, els 48 a la de la Pallaresa i els 40 a la de la Ribagorçana. Tanmateix, la major part d’aquest volum no anirà als pantans, ja que únicament 44,3 dels 98,5 hm³ de neu es transformaran en aportacions als rius: 8,3 al Segre, 23,8 a la Pallaresa i 12,2 a la Ribagorçana.Els embassaments de la Ribagorçana estan a gairebé el 43% de la capacitat total. Segons el president de Pinyana, Ramon Piqué, “és possible que es registrin noves precipitacions i nevades aquest mes. De moment reguem de l’Éssera i deixem que la Noguera sumi reserves. No hi ha la mateixa sensació d’alarma que l’any passat per aquestes mateixes dates i amb precaució i vigilant torns podrem arribar al final de la campanya”, a finals de setembre. Per la seua part, el president de l’Aragó i Catalunya, José Luis Pérez, va assenyalar que la situació és bastant millor que el 2023. “Hem pogut omplir totes les basses del sistema, reguem a demanda i no hem tocat encara les reserves de la Noguera Ribagorçana. A més, també tenim Sant Salvador, amb 137 hm³, ple”. El responsable de l’Algerri-Balaguer, Carles Gra, també va indicar que aquest sistema ha pogut omplir tots els embassaments i que, de moment, la situació que es preveu per als propers mesos és molt millor que la de l’any passat per aquestes dates”. D’altra banda, aquesta Setmana Santa podria haver estat la més humida des del 1970 tancant el març més càlid, segons publica la pàgina web eltiempo.es.

Crescuda controlada del Cinca i els regants en alerta

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va portar a terme ahir una crescuda controlada per gestionar l’aigua del Cinca després de les pluges de diumenge. Els embassaments del Grado i de Mediano estan al 98%, mentre que Barasona, al curs del seu afluent, l’Éssera, també ronda aquest percentatge, per la qual cosa cal deixar un marge de resguard davant de possibles avingudes a la capçalera. Fonts de la CHE van indicar que estava previst que circulés un cabal màxim de 400 m³/s a última hora de la tarda al curs baix del riu, a l’Aiguabarreig del Cinca amb el Segre, just a la zona on diumenge passat es van inundar unes 40 ha de fruiters al superar els 500 m³/s. No obstant, van remarcar que els tècnics estan al corrent perquè no se superin els límits i es produeixi una nova inundació. El president de la comunitat de regants del Sot del Cinca, Francesc Vallés, va dir que estan en alerta i va sol·licitar més previsió a l’hora de regular cabals. L’alcalde de la Granja d’Escarp, Manel Solé, va reclamar que la crescuda es faci de forma laminada, ja que, en l’actualitat, s’està buidant aigua de les finques negades.