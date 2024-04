Aparador dels productors locals

Hi va haver molta expectació en la demostració d’elaboració de teixit de llana com es feia antigament. - LAIA PEDRÓS

Castellserà va celebrar ahir la jornada central de la setena fira Viu l’Hort amb una bona afluència de visitants: “El balanç és molt positiu”, va afirmar l’alcalde, Marcel Pujol. Aquesta edició del certamen es va centrar a donar visibilitat als productors locals, de manera que ahir a la plaça del Sitjar hi havia una quinzena de parades de productors que es dediquen a conrear hort, bolets, elaborar mel o produir ous camperols, entre d’altres. Així mateix, hi va haver una demostració d’antics oficis que va fer les delícies del públic com el de cisteller i el de teixit de llana. Pujol va destacar que “l’aposta pels nostres productes locals és important i ha estat beneficiosa ja que molts han esgotat les existències i s’han pogut donar a conèixer”. L’alcalde de Castellserà també va fer referència a l’“èxit del nou format” del certamen, que va concentrar les activitats en una cèntrica plaça del poble i durant el matí d’un sol dia.

La jornada d’ahir es va completar amb una caminada fins als Salts que va acabar a la plaça del Sitjar amb un esmorzar gratuït. Al migdia hi va haver un dinar seguit d’un concert del grup Galindaina. Val a destacar també l’èxit de la xarrada Aigua, horts i altres opcions de conreu a càrrec d’Annelies Broekman, investigadora del grup d’Aigua i Canvi Global del CREAF, i de Neus Vinyals, tècnica formadora de l’Era, que van impartir dissabte a la tarda a la Panera.