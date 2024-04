Balaguer instarà la CHE a mediar en el conflicte per l'aigua de boca

detail.info.publicated E.B.D. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Balaguer sol·licitarà la mediació de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) en el conflicte obert després del tall de la presa d’aigua a la Séquia del Cup que van dur a terme els regants divendres passat.

La comunitat de regants reclama que l’ajuntament de Balaguer s’integri a l’entitat i pagui les mateixes taxes que altres consistoris com el de Menàrguens, una posició que asseguren que té el suport d’alguna resolució judicial.La capital de la Noguera, tanmateix, manté que el seu proveïment no forma part de la comunitat, ni té per què integrar-s’hi, i que disposa d’habilitació per captar l’aigua tant del riu Segre com de la Séquia del Cup. El consistori sí que és partícip, al contrari, com a propietari d’una parcel·la a la partida de les Franqueses per la qual paga les seues taxes.“Anirem a parlar amb la CHE i a portar-li la documentació que acredita que tenim dret a captar l’aigua”, explica l’alcaldessa, Lorena González, que recorda que, d’acord amb la legislació de matèria hidràulica, “l’ús de boca és prioritari sobre el regadiu”.La documentació de què disposa el consistori avalaria aquest dret a utilitzar qualsevol de les dos preses de manera alternativa. “Històricament hi ha hagut un dret a captar aigua de la séquia al monestir, que és on hi ha el dipòsit municipal”, assenyala l’alcaldessa.

“Som vora 18.000 veïns i només hi ha vint hores d’autonomia”

■“A Balaguer vivim vora 18.000 persones”, destaca l’alcaldessa, Lorena González, per al proveïment d’aigua de boca de la qual “el dipòsit municipal només ens permet una autonomia de 20 hores”. Aquest escàs marge va obligar el consistori a activar el mateix divendres, de manera pràcticament simultània al segellament de la presa de la Séquia del Cup pels regants, la presa alternativa del riu Segre, on la qualitat de l’aigua és, tot i que sense deixar de ser potable i al trobar-se rere la desembocadura del Sió, menor que la que circula per la séquia.