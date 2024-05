Així serà la futura autopista ferroviària de Lleida a Tarragona que utilitzarà trens per transportar camions

El ministeri de Transports ha adjudicat les primeres obres de la futura autopista ferroviària. Aprofitarà les vies d’ample convencional que comuniquen Lleida amb Tarragona i Saragossa per establir un corredor de tràfic de mercaderies, en el qual s’utilitzaran trens per transportar camions i la seua càrrega.

La primera actuació a Lleida serà ampliar fins als 750 metres de longitud vies per apartar trens a Juneda i Raimat. S’ha adjudicat a la unió temporal d’empreses (UTE) formada per ASCH Infraestructuras y Servicios i Dalawa Construcciones e Ingeniería per 9,4 milions d’euros.

“Els trens de mercaderies a Europa tenen una mesura estàndard de 750 metres de longitud”, va indicar el ministeri, que va indicar que ampliar els apartadors “reforçarà l’eficiència i les prestacions del trajecte Saragossa-Lleida-Tarragona”.

Va afegir que aquest trajecte “és el de més demanda a la xarxa ferroviària, amb més de cent circulacions per setmana en cada sentit” i que la posada en marxa de la futura autopista ferroviària per a mercaderies “serà clau per al desenvolupament de la intermodalitat del transport a la Península i en els trànsits entre Europa i el Marroc”.

Fora de les comarques lleidatanes, el ministeri de Transportes ha adjudicat per 16,1 milions la renovació d’instal·lacions de seguretat de les estacions de Fuentes de Ebro, Chiprana i Nonaspe (Saragossa), La Puebla de Híjar (Terol) i Flix (Tarragona). Aquestes actuacions les durà a terme l’empresa Siemens Rail Automation. Es preveu mantenir l’actual ample ibèric de les vies a tot el recorregut i adaptar el gàlib de mitja dotzena de túnels i 16 passos superiors al llarg del trajecte.