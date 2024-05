El parc de Bombers de les Borges Blanques podria ser professional

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va afirmar ahir a les Borges Blanques, on va presidir la Junta Local de Seguretat, que es plantegen “la reconversió del parc de Bombers voluntaris en un parc de Bombers professionals. És una aposta que es pot fer en aquest creixement que estem plantejant del cos, igual com hi haurà un creixement, també naturalment, de les especialitats”. Les Garrigues és l’única comarca lleidatana que no compta amb un parc de bombers funcionaris. Així mateix, Elena va afegir que “en la mesura que tenim més efectius, podem créixer territorialment, també des del punt de vista de les especialitats, una de les quals és el GRAF [especialistes en focs forestals], i en aquest sentit pot permetre’s l’extensió i la presència d’aquesta especialitat”. Quant als indicadors policials, va assenyalar que “és un municipi segur, que està molt per sota de la mitjana del país de fets delictius”. Per una altra banda, va remarcar l’increment de més d’un 40 per cent dels mossos a la comissaria de la comarca.