Puigverd de Lleida torna a sortejar una mesa electoral malgrat no poder celebrar el ple

Puigverd de Lleida ha tornat a sortejar aquest migdia una de les meses electorals per a les eleccions del 12-M, després que part dels elegits el mes d’abril passat hagin demanat de quedar exempts i la junta electoral de zona ho hagi aprovat. El sorteig per elegir al president de la mesa, el segon vocal i el seu primer suplent es va celebrar finalment a les oficines municipals, en no poder celebrar el ple urgent convocat a les 12.00 per falta de quòrum. Només van presentar-se l’alcalde, Josep Solsona, i un regidor de Junts. Solsona va dir que la normativa electoral exigeix només que el sorteig sigui públic, i no necessàriament en una sessió plenària.

El consistori va comunicar el resultat del nou sorteig a la junta electoral i ho notificarà ara als elegits. Aquests, al seu torn, disposaran d’un termini sol·licitar quedar exempts de la mesa com els seus predecessors, si ho consideren necessari.

Tenir més de 65 anys, una discapacitat reconeguda, la incapacitat temporal per treballar, un embaràs a partir del sisè mes, la lactància, estar a cura de menors de 12 anys amb discapacitat o haver format part d’una mesa electoral tres ocasions en els últims deu anys són alguns dels motius que estableix la normativa per obtenir l’exempció.