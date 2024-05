Maials rehabilita una casa del segle XVIII per a equipaments públics

Maials rehabilitarà una antiga casa del segle XVIII, actualment en desús, perquè pugui acollir futurs equipaments municipals. Es tracta de la Casa de la Senyoria, també coneguda com a Casa Juncadella segons va explicar l’alcalde, David Masot.

Aquesta actuació, aprovada en el ple, suposarà una inversió que ronda els 100.000 euros finançats en un cinquanta per cent pel Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOS) de la Generalitat, mentre que la resta es pagarà a través del Fons de Transició Nuclear, segons va explicar Masot (vegeu el desglossament).

La Casa de la Senyoria és una antiga casa pairal que va arribar a servir com a molí del Baró de Maials. Ara, l’ajuntament vol recuperar aquest element del patrimoni històric. Encara no ha decidit quin ús li donarà, tot i que s’havia plantejat que acollís activitats culturals o despatxos per a entitats i persones vinculades al poble.

Una donació al municipi

L’immoble té una gran sala diàfana a la planta superior i disposa de diverses habitacions que es poden rehabilitar per a diversos usos. Es tracta d’un edifici donat a la població, pròxim a l’equipament poliesportiu i les piscines municipals, que l’ajuntament pretén restaurar dins d’un projecte més ampli de recuperació i revalorització del centre històric.

De fet, a finals de l’any passat el consell comarcal del Segrià el va declarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIN). Es tracta d’una construcció de pedra seca típica de la zona, que també es pot observar a la zona medieval de la localitat i en altres parts construïdes al segle XVIII. El consistori preveu recuperar la Vila Closa amb fons de l’Estat. Per dur a terme aquesta intervenció els projectes ja estan molt avançats, va indicar l’alcalde.