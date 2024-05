Projecten una línia d'alta tensió de 5 quilòmetres

El grup Capital Energy promou a través de la seua filial Green Energy Power la construcció d’una línia d’alta tensió de cinc quilòmetres de longitud a Mequinensa.

El projecte es troba en fase de valoració per l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental), que ha de decidir si avala la construcció de l’estesa i, en el seu cas, amb quines condicions de protecció ambiental, ja que afecta el Cordel de Val de Musot.Capital Energy, firma controlada per Jesús Martín Buezas, exgendre del magnat de la construcció i les contractes Florentino Pérez, és, juntament amb els aragonesos Forestalia i Grupo Jorge, un dels principals emporis energètics que han emergit en tot l’Estat a causa del desplegament de les energies renovables.Green Capital Power està desenvolupant a Mequinensa dos parcs eòlics denominats Las Mareas I i II, de 50 MW (megawatts) de potència cada un i l’energia dels quals preveu evacuar el projecte cap a una subestació elèctrica anomenada Las Mareas, des de la qual, de manera conjunta, seria canalitzada cap a una altra denominada Almendra Promotores, juntament amb l’electricitat d’altres parcs.Aquest plantejament té com a objecte “aprofitar sinergies i d’aquesta manera minimitzar el possible impacte ambiental que es generaria en el cas d’haver d’executar infraestructures d’evacuació de forma independent per a cada una de les instal·lacions”, assenyala el projecte presentat davant de l’Inaga.El projecte ha estat tramitat de nou després d’haver decidit Red Eléctrica modificar la ubicació d’una de les subestacions per les quals ha de circular la producció dels parcs eòlics.D’altra banda, la línia ha estat projectada amb una potència de 400 kW nominals, encara que pot arribar als 420, i per suportar ratxes de vent de 140 km/h. Els suports disposaran d’una cúpula de terra per poder instal·lar cables de guarda amb fibra òptica per sobre del circuit d’energia.