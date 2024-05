Roben més d'un quilòmetre de cable de la catenària i tallen el tren a Tarragona

Un grup de lladres va arrancar dimarts a la matinada més d'un quilòmetre de cable de coure de la catenària de la via de tren a la Floresta, on es va produir una segona sostracció de més de 150 metres. Els robatoris, el botí dels quals van abandonar els delinqüents vora les vies, van interrompre el trànsit ferroviari cap a Tarragona durant dos hores.

Els lladres de coure van alterar la matinada d’ahir dimarts el servei ferroviari a Lleida per vuitena vegada l’últim any amb dos robatoris d’estesa de la catenària comesos a la Floresta, un de 150 metres i un altre de més d’un quilòmetre.

Les sostraccions, que van obligar a suspendre el trànsit ferroviari durant més de dos hores a la línia Lleida Tarragona, van ser advertides pel Centre de Control de Seguretat d’Adif, que va comunicar la incidència als Mossos sobre dos quarts de tres de la matinada.Entorn de les cinc, la policia autonòmica havia localitzat a l’entorn de la via a la Floresta més d’un quilòmetre de cable tallat i preparat per ser transportat i, en un altre punt, un altre bloc de 150 metres que havien estat arrancats de la catenària.Es tracta del tercer episodi de robatori de cable de la catenària ferroviària que es registra a Lleida l’últim any. El primer va ocórrer el 20 de juliol a Puigverd i el segon, el 10 d’abril a Juneda.Tant un com l’altre van afectar el servei a les línies de regionals R-13 (Lleida-Estació de França) i R-14 (de Ponent a Reus i Tarragona), el mateix que tres més entre Tarragona i Torredembarra el 26 de maig i el 15 de febrer i entre Reus i Vilaseca el 8 de febrer.Uns altres dos registrats entre Terrassa i Castellolí el 5 de gener i entre Manresa i Sant Vicenç el 19 d’aquell mes van interrompre el trànsit a l’R-12, que va de Lleida a l’Hospitalet a través de Cervera i Manresa. Fonts d’Adif van confirmar que tant l’any 2022 com el 2023 hi va haver deu incidents ferroviaris per robatoris de coure registrats a Lleida.

El motiu principal de l’augment dels robatoris en esteses ferroviàries que es dona en els darrers dies es troba en el preu al qual està arribant el coure a les ferralleries: l’estan adquirint a preus superiors als sis euros el quilo, la qual cosa implica una expectativa d’ingressos de més de 50 euros per cada deu metres de cable que roben, convenientment pelat i anonimitzat amb l’esborrament de les marques de fàbrica, a la venda en aquests centres d’avaluació.

Dos trens afectats pel furt i tres més per un xoc amb un cotxe

Les línies R13 i R14 (de Lleida a Barcelona per Reus i per Valls) van quedar afectades entre Lleida i les Borges Blanques pel robatori de cable de coure i el transport de viatgers es va interrompre durant unes dos hores. El tram va quedar tallat a primera hora després de la sostracció, que es va produir de matinada, la qual cosa va afectar almenys dos trens que circulaven entre Lleida i Barcelona, cada un en un sentit. Renfe desconeixia ahir el nombre d’usuaris afectats per aquest nou furt.En paral·lel, la mateixa R14 va patir hores després un altre tall de circulació a causa que un dels combois xoqués amb un vehicle a Reus. Va ser entre les 12.30 i les 15.00 hores, amb una afectació a la circulació de tres trens, un de Lleida a Barcelona i els altres dos en sentit contrari, segons fonts de Renfe.El xoc es va produir en un pas a nivell d’un camí rural, al terme municipal de la Selva del Camp, i va obligar a tallar el tram Reus-la Plana-Picamoixons. El conductor del vehicle va resultar ferit i va ser atès pel SEM.