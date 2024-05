Protestes al Pirineu arran d'albirar ossos a prop de persones i zones habitades

La creixent població d’ossos tornarà a ser objecte de protestes al Pirineu. La setmana vinent hi haurà dos manifestacions per denunciar que exemplars d’aquesta espècie s’aproximen a zones habitades i persones en lloc d’evitar la presència humana. La primera la convoca el sindicat Unió de Pagesos (UP) dilluns a Llavorsí, mentre que l’Associació de Ramaders del Pallars Sobirà en farà una altra dimarts a Sort en col·laboració amb Asaja.

La manifestació d’UP començarà a les 13.00 a Llavorsí, amb una concentració a la desviació cap a la carretera a la Vall Ferrera. La de l’Associació de Ramaders, per la seua part, espera tallar dimarts la C-13 a partir de les 10.00 hores amb tractors a l’avinguda Comtes del Pallars. Els convocants han organitzat aquestes mobilitzacions per separat, arran de dos albiraments d’ossos aquesta setmana a Alins: un dimarts, a prop de la carretera entre Araós i Ainet de Besan, i un altre dijous a Costuix, on un ramader el va trobar a prop de les seues eugues i el va foragitar. En tots dos casos, els ossos van tardar a marxar, una cosa que provoca preocupació entre veïns de la zona.

El president de l’Associació de Ramaders del Pallars Sobirà, Xavier Ribera, va afirmar que “l’os és incompatible amb la ramaderia extensiva” i va valorar que iniciatives com la taula de mediació de la Generalitat no han millorat la convivència entre ramaders i grans depredadors.

Per la seua part, el president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, considera necessari traslladar ossos o confinar-los en grans àrees amb tancaments perimetrals. “No volem cap os mort, però s’estan atansant a zones habitades i suposen un perill, tant per a la ramaderia com per a les persones”, va dir.

Des d’Unió de Pagesos, el coordinador de les comarques de muntanya, Joan Guitart, va reclamar “establir quin ha de ser l’espai de l’os i quin el límit de població” que pot assumir el territori. “Als ramaders ens estan fent fora”, va recalcar. La població d’ossos al Pirineu s’estima en almenys 84 exemplars. Als 83 coneguts fins ara, se suma un primer cadell d’os albirat a l’Arieja, a Occitània.