Denuncien un atac d'encaputxats per fer-los fora del pis en què viuen a la Portella

Habitants d’un pis del carrer Nou de la Portella han denunciat davant dels Mossos d’Esquadra que van patir un assalt a l’habitatge per acovardir-los i obligar-los a marxar. La denúncia afirma que, la matinada del 18 d’abril passat, al voltant de les 1.30 hores, un grup de cinc homes encaputxats van entrar a l’apartament, els van colpejar amb pals i els van amenaçar al crit de: “Heu d’anar-vos-en entre avui o demà o us matarem.” L’immoble és propietat de l’alcalde, Carles Català, a qui els denunciants asseguren pagar en efectiu un lloguer sense contracte de 350 euros al mes. Un d’ells va declarar davant de la Policia Autonòmica que, aquell mateix dia, el primer edil es va personar al pis i els va dir que, “si no marxeu, els encaputxats tornaran”.

Aquest diari va intentar ahir, de forma reiterada i sense èxit, obtenir la versió de l’alcalde. Quant als habitants del pis, ahir seguien a l’habitatge. Són quatre homes procedents del Senegal i Gàmbia, dos dels quals van presentar denúncies davant dels Mossos d’Esquadra. Fonts de la Policia Autonòmica van corroborar que han iniciat una investigació, mentre que el jutjat d’instrucció de Balaguer ha citat els dos denunciants i un altre habitant del pis com a testimoni per declarar per un presumpte delicte lleu d’amenaces en el qual Català és el denunciat.

Una disputa prèvia Els denunciants diuen que l’alcalde els va demanar més diners i ells van exigir un contracte de lloguer.

Un dels denunciants, M.T., de 38 anys, va explicar en la seua denúncia que dormia al saló quan els agressors el van despertar a cops. Els van pegar, va dir, al cap amb pals de fusta, i les lesions que va patir van obligar a donar-li cinc punts de sutura al crani. M.T. va aportar un informe mèdic per recolzar les declaracions. L’altre denunciant, O.S., de 69 anys, va relatar que ell va rebre cops als braços i a les cames. Segons la denúncia, els altres dos habitants del pis eren allà en el moment de l’agressió i van rebre també alguns cops, i els atacants van destrossar un televisor, un descodificador i un telèfon mòbil abans d’anar-se’n.

Els habitants del pis van explicar ahir que, abans de l’agressió, l’alcalde els havia exigit més diners pel lloguer, i que ells van demanar formalitzar un contracte d’arrendament com a condició per negociar qualsevol pujada de preu. Van afirmar que Català va rebutjar la seua proposta i ells, pagar més.

Diverses denúncies en dos anys

En els últims dos anys hi ha hagut tres denúncies davant dels Mossos d’Esquadra contra Català. Li han atribuït presumptes amenaces a persones que vivien en pisos de la seua propietat perquè marxessin. El 2022, el primer edil va ser filmat mentre expulsava l’habitant d’un dels seus habitatges amb l’ajuda d’uns altres quatre homes. Ho van fer ells mateixos, sense intervenció de representants judicials ni agents de policia. En tots els casos, els denunciants van afirmar ser inquilins sense contracte, que pagaven lloguer en efectiu.