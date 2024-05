Tallen la C-13 a Sort i reclamen el final d'ajuts per reintroduir ossos

Una trentena de ramaders van tallar ahir amb tractors la travessia de la C-13 a Sort a les 11.00 hores i van provocar retencions a la carretera per protestar per la creixent població d’ossos al Pirineu. La consideren incompatible amb la ramaderia extensiva i un perill cada vegada més important per a zones habitades i activitats com el turisme. Els convocants, l’Associació de Ramaders del Pallars Sobirà en col·laboració amb Asaja, van començar a donar pas als vehicles les 11.30 i van posar fi a la mobilització a les 12.00. Van reclamar als partits polítics posar fi a tota subvenció per a la reintroducció d’aquesta espècie, aprofitant la proximitat de les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny. La UE ha finançat a través del programa Life tots els trasllats de plantígrads d’Eslovènia al Pirineu des del 1996.

Un representant de Revolta Pagesa, Gerard Cardona, va advertir que, després dels dos albiraments d’ossos la setmana passada a prop de persones i zones habitades, “el problema començarà ara” amb l’inici de la temporada de pastures a les muntanyes i les predacions a bestiar. Per la seua part, el president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, va insistir que l’os és “incompatible” amb la ramaderia extensiva i va reclamar confinar aquests grans depredadors en camps closos per evitar danys als ramats. El president de l’Associació de Ramaders del Pallars Sobirà, Xavier Ribera, va afirmar que l’administració “no és un aliat, sinó un enemic” al rebutjar que caps de bestiar desapareguin a causa de l’os i no reconèixer els danys que ocasiona aquesta espècie. “La cohabitació entre depredadors i ramaderia extensiva és inviable”, va dir. “Els ossos s’acostumaran cada vegada més a la presència humana”, va afegir.La població d’ossos al Pirineu ha superat els 80 exemplars i han començat a albirar-se ja algun cadell nascut aquest any al costat de la seua mare. La manifestació d’ahir a Sort se suma a la que va convocar dilluns passat Unió de Pagesos (UP) a Llavorsí, en què els participants van reclamar mesures com informar els ramaders de la posició dels ossos per protegir els ramats i evitar riscos per als ramaders.