L'Energètica projecta el rescat de petites elèctriques municipals

La companyia elèctrica pública de la Generalitat, L’Energètica, manté contactes des del novembre amb ajuntaments que subministren llum als seus veïns amb línies elèctriques pròpies però que ja no poden mantenir-les. Els proposa constituir una aliança d’empreses per poder regularitzar aquestes xarxes de distribució i mantenir-ne la titularitat pública. És una cosa que els consistoris no poden fer sols, al no reunir el mínim d’infraestructura i nombre d’abonats necessaris perquè sigui econòmicament viable. Aquest és el cas d’almenys dos municipis lleidatans: Llimiana i Gavet de la Conca, als quals la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) exigeix el pagament de 114.118 i 154.496 euros, respectivament, en concepte de peatges d’accés al sistema elèctric que no havien abonat fins ara.

Tant l’ajuntament de Llimiana com el de Gavet van confirmar que mantenen contactes amb L’Energètica per provar de regularitzar les seues xarxes municipals. Aquest juny es preveu que aquests i altres ajuntaments en una situació similar firmin un primer acord d’intencions per constituir una empresa pública conjunta. Una de les possibilitats és que els ajuntaments cedeixin la titularitat de les seues línies municipals a aquesta futura societat i rebin com a contrapartida una participació accionarial.Malgrat els contactes, L’Energètica no podia reblar fins ara cap acord amb ells en matèria de distribució elèctrica. No podia desenvolupar aquesta activitat fins que el Consell Executiu la va incorporar als estatuts d’aquesta societat el 30 d’abril passat. Gavet i Llimiana no van poder adaptar les seues antigues companyies elèctriques municipals a una normativa cada vegada més complexa i exigent.Al marge d’aquests dos, 6.000 lleidatans reben l’electricitat que consumeixen de companyies municipals. Són les d’Albatàrrec, Almenar, Montoliu de Lleida, Ponts, Salàs, Sudanell, Talarn, Tírvia i Torres de Segre.

Els afectats també mantenen contactes amb Endesa

■ La possibilitat d’entrar en una societat pública juntament amb L’Energètica de la Generalitat no és l’única opció que contemplen els ajuntaments de Gavet i Llimiana per regularitzar les seues línies elèctriques.Fonts dels dos consistoris van corroborar que també mantenen contactes amb Endesa per transferir-los aquesta infraestructura. En el cas de Gavet, aquesta opció es planteja després de diversos intents d’adjudicar-les en un concurs públic que va quedar desert.Val a recordar que l’elèctrica Endesa ja ha adquirit la xarxa de distribució d’altres municipis de Lleida i la resta de Catalunya que ja no eren capaços de costejar el seu manteniment ni d’adaptar-se a la normativa del sector elèctric.