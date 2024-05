La jutge fixa una fiança d'1,5 milions d'euros per corrupció en el cas Carreteres

El jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida ha dictat un acte d’obertura de judici oral contra un excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, per suposades adjudicacions irregulars. Es tracta d’una peça separada del cas Boreas sobre presumpta corrupció a la diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018 i serà la primera que es jutjarà, segons ha pogut saber SEGRE. En la interlocutòria, la jutge ha fixat una fiança d’1,5 milions d’euros per a dos empresaris que s’haurien beneficiat d’aquestes adjudicacions, que també s’asseuran al banc dels acusats.

Val a recordar que la Fiscalia sol·licita una condemna de dotze anys de presó per a Benet pels delictes de suborn passiu, frau per gestió deslleial, prevaricació administrativa i falsedat continuada en document públic en relació amb suposades irregularitats en contractes d’obra pública, com ja va informar aquest diari. També s’asseuran a la banqueta l’excap de Conservació d’aquesta delegació, B.C.R.M. –li demanen quatre anys de presó i quatre d’inhabilitació per un delicte de falsedat continuada– i els empresaris Josep Maria Gruas Paüls i Miquel Turmo Gruas, per a qui la Fiscalia demana 13 anys de presó, poc més d’un milió d’euros de multa i la prohibició de contractar amb el servei públic durant 20 anys per tràfic d’influències, suborn actiu de funcionari, frau i falsedat continuada en document mercantil. També s’asseurà al banc dels acusats la filla de Benet, que s’enfronta a una petició fiscal de 4 anys per un delicte de blanqueig de capitals per obrir conjuntament amb el seu pare una caixa de seguretat amb diners obtinguts de manera suposadament il·lícita. A més, la jutge, “per assegurar les responsabilitats pecuniàries que puguin imposar-se”, reclama una fiança d’1.483.575 euros als dos empresaris i de 20.000 a Benet. A més, els adverteix que, en cas de no dipositar-les, s’embargaran béns.Jordi Benet, segons la Fiscalia, va incrementar el seu patrimoni entre 2011 i 2016 amb una gran quantitat d’ingressos en efectiu d’uns 1.000 euros cada un, ascendint en la seua totalitat a prop de 100.000 euros “desconeixent-se’n l’origen” (vegeu el desglossament).

Haurien manipulat adjudicacions a canvi de diners

Benet va ser més de 20 anys el cap de Carreteres a Lleida i el Ministeri Fiscal l’acusa, al costat de l’excap de Conservació, B.C.R.M., de “beneficiar MYJ Gruas, tant en l’adjudicació de contractes de conservació de carreteres com al permetre una posició de preferència respecte a la resta d’empreses, i afavorir el cobrament de les factures presentades per MYJ Gruas sense fer les comprovacions pertinents (...), tot això a canvi de treballs i diners en metàl·lic que havia rebut Jordi Benet des de l’empresa”. Una de les irregularitats s’hauria comès amb les obres del ferm de la C-12 entre Lleida i Corbins el 2016. Els empresaris acusats haurien fet treballs sense cobrar en una finca de Benet i haurien entregat sobres amb diners, sempre segons la Fiscalia.