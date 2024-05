Segarra-Garrigues i Canal d'Urgell exigeixen a la CHE que els assigni ja les reserves del Segre

Els presidents del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, i del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, van exigir ahir a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) que els assigni ja les reserves del sistema Segre-Rialb, que en l’actualitat emmagatzema més de 290 hm³, per fer front a l’actual campanya de regs. Ambdós van indicar que, davant de la falta d’acord entre les dos comunitats, ha estat la CHE la que ha hagut de prendre aquesta decisió, que els consta que ja està firmada pel president de l’organisme, Carlos Arrazola. Jové va explicar que en l’última conversa mantinguda ja se’ls va comunicar l’aigua de la qual disposaran aquest estiu i que per al Segarra-Garrigues serà de més de 22 hm³ i de 265 per al Canal d’Urgell (si bé cal restar proveïments i cabal ambiental). “Per cada 13 hm³, 12 són per a l’Urgell i un per al Segarra-Garrigues”, va explicar Jové. Considera que és una bona distribució però que s’ha de fer efectiva com més aviat millor “per saber de quin cabal disposem ja que de moment l’estem assignant amb les previsions a la baixa ja que no tenim un marge de referència”, va remarcar Jové en la tertúlia del programa A diari, de Lleida TV, que presenta Santi Roig, en el qual va participar juntament amb Ros i el president del Canal de Pinyana, Ramon Piqué.

Per la seua part, el president del Canal d’Urgell va posar èmfasi en la necessitat de fer una bona gestió de l’aigua per no esgotar totes les reserves aquest any. En aquest sentit, Ros va explicar que s’està estudiant donar un cinquè reg o hidro que, segurament, s’aprovarà per la junta de govern quan se sumin uns altres 25 hm³ a les actuals reserves, cosa que és més que possible ja que continuen les precipitacions al Pirineu i encara hi ha reserves de neu. El president de Pinyana va indicar que a la Ribagorçana hi ha més de 600 hm³ que garanteixen la campanya i que la comunitat fomenta l’estalvi amb el reg per torns mitjançant WhatsApp, que està sent un èxit.

Harmonitzar la Pallaresa i modernitzar ja

Suprimir el reg a manta i harmonitzar la Noguera Pallaresa són condicions imprescindibles, sobretot per acabar el Segarra-Garrigues, amb una extensió de 70.000 ha. La conca del Segre no té recursos per als dos regadius i menys en èpoques de sequera. Només haurà derivat 69 hm³ de la Pallaresa al Segre connectant el canal Auxiliar i el Principal, va defensar Ros. També és vital modernitzar les primeres 11.000 ha (vegeu el desglossament).

Col·laboració estreta entre dos entitats diferents

Jové va expressar el seu total suport a col·laborar estretament amb l’Urgell a l’hora de compartir infraestructures fetes que puguin utilitzar per reduir despeses de modernització però va descartar la fusió ja que “som dos comunitats molt diferents i funcionem de forma diferent”. Piqué va posar com a exemple el Pacte de l’Aigua amb l’Aragó i Catalunya “amb el qual treballem braç a braç”. El president del Segarra-Garrigues va incidir que Aigües del Ter-Llobregat només gestiona les seues infraestructures però que l’aigua és competència de la CHE. Ambdós van indicar que l’Administració només finança obres quan hi ha un compromís dels regants a pagar, tal com s’ha demostrat en el seu cas. Per la seua part, Ros va remarcar que espera el que digui el Govern.