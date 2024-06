La Guàrdia Civil d’Osca ha detingut quinze persones i investigat a unes altres quinze, com a suposats autors de delictes d’estafa i blanqueig de capitals, per un valor de 160.000 euros. Entre els afectats hi ha veïns de Fraga i Tamarit de Llitera. Els acusats s’enviaven missatges de text falsos fent-se passar per empleats de banca.