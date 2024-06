Alerta per pluges i crescudes dels cursos dels rius a Aragó i Lleida

detail.info.publicated RedaccióN /AGENCIAS

El risc de pluja i/o tempestes ha posat aquest diumenge electoral en alerta taronja, de més intensitat que la groga, zones d’Aragó i Catalunya.

Llocs d’Osca i Saragossa apareixen en taronja per risc important de pluges -amb una precipitació acumulada en una hora de 30 mil·límetres-. Catalunya apareix així mateix en taronja per risc important de pluja, en concret la depressió central de Barcelona -amb una precipitació acumulada en una hora de 30 mil·límetres. També per pluja, però en groc, ho estan Girona, Lleida i Tarragona. Totes tenen a més un avís groc per tempestes -amb probable granís-, que podria durar fins a les 20:00 hores.

Davant dels avisos taronges de l'AEMet per pluges intenses de fins 30 l/m² en 1h en bona part de la conca de l’Ebre, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha intensificat la vigilància i recorda la possibilitat de crescudes sobtades importants de caràcter local en barrancs i cursos menors en diversos sectors de la conca de l’Ebre, principalment en aquelles àrees on descarreguin els xàfecs més intensos.