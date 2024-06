Un incendi calcina onze hectàrees de camps a Tudela de Segre

Dotze dotacions terrestres, tres helicòpters i un avió de vigilància i atac (un total de 42 efectius) dels Bombers de la Generalitat i equips del Gepif i patrulles dels Agents Rurals van treballar ahir al migdia en un incendi de vegetació agrícola a Tudela de Segre, nucli d’Artesa de Segre, que va calcinar 11,26 hectàrees. Tot apunta que va ser originat per una recol·lectora.

Els serveis d’emergència van ser alertats a les 12.37 hores. Les flames van cremar un camp de rostolls prop d’una granja. Davant d’aquest fet, els efectius van prioritzar el flanc dret per evitar que es propagués cap a aquella zona. Així mateix, tractors van llaurar camps pròxims per poder facilitar les tasques d’extinció. A les 14.18 hores van donar el foc per estabilitzat. Finalment, a les 17.14 hores es va donar per extingit. Per la seua part, els Agents Rurals van fer una inspecció de la zona i van determinar que la superfície afectada era d’unes 11,26 hectàrees, principalment de terreny agrícola, i que tot apuntava que la causa havia estat una recol·lectora, a la qual van fer una inspecció.D’altra banda, fins a deu dotacions van treballar dilluns a la nit en un incendi en un descampat del carrer Manuel Carrasco i Formiguera de Tremp. Els Bombers van rebre l’avís a les 22.50 hores i no el van donar per extingit fins ahir al matí. Va cremar una hectàrea de rostolls i munts de llenya amb molta intensitat i també va originar diversos focus. Per la seua part, l’ajuntament de Tremp va dir a través d’X: “Agraïm als efectius dels Bombers i cossos de seguretat la seua ràpida actuació en les tasques d’extinció de l’incendi d’aquesta nit. Molts dels accidents que es produeixen per aquestes dates són causats per una mala manipulació de la pirotècnia. Demanem prudència i precaució.” A més a més, ahir també hi va haver altres petits focs. A Puigverd de Lleida van cremar uns 200 metres quadrats.