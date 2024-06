Nega que abusés de la neboda a les Borges tot i trobar-se el seu ADN

Un acusat d’abusar sexualment de la seua neboda de 16 anys a les Borges Blanques el juny del 2016 va negar ahir davant de l’Audiència de Lleida que li fes tocaments malgrat que els investigadors van trobar el seu ADN als genitals d’ella. Concretament, els suposats abusos haurien tingut lloc la nit del 16 de juny del 2019 a la rebotiga de l’establiment que regentava l’home, quan es van quedar amb ell a dormir la seua neboda i un nebot de 13 anys. L’acusat va explicar que quan se’n van anar a dormir només els va fer als dos un massatge al clatell. La fiscal li va preguntar com era possible que trobessin el seu ADN a la vagina de la denunciant, al qual ell va respondre “no ho sé”.

Per la seua part, la denunciant, que va declarar protegida per una mampara, va explicar que ella i el seu cosí dormien en un matalàs de 90 centímetres d’ample al costat del seu oncle, que estava ajagut a terra amb una manta. “Em vaig despertar perquè m’estava fent massatges a l’esquena, va començar a baixar, em va girar, em va abaixar els pantalons i em va introduir els dits i em va llepar.” La jove va explicar que es va quedar en xoc i que, posteriorment, “li vaig dir que parés”. També va relatar que, posteriorment, el seu oncle li va enviar diversos missatges. “No només jo soc el culpable”, “No només és culpa meua, no va ser per a tant”, va assegurar la jove. La noia ho va explicar dos dies després a la seua mare i van presentar la denúncia davant dels Mossos. En canvi, el cosí que aquella nit va dormir amb ells va explicar que no va veure res. Per la seua part, tant els Mossos d’Esquadra com els forenses van explicar que en l’exploració de la noia van trobar marcadors d’un home als genitals, que va resultar l’ADN de l’acusat. Per la seua part, els psicòlegs del departament de Justícia van explicar que “la víctima va tenir un gran dolor a nivell emocional perquè, després de la denúncia, hi va haver una ruptura familiar i amb sentiment de culpa perquè tenia una bona relació amb l’oncle”. Pel que fa al seu relat, van afirmar que era “creïble”. La Fiscalia va sol·licitar una condemna de sis anys de presó i vuit de llibertat vigilada com a autor d’un delicte d’abús sexual i que indemnitzi la víctima amb 10.000 euros. La defensa va sol·licitar l’absolució.