La planta de biogàs de la Sentiu ja té 400.000 tones de residus

Els promotors de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió asseguren que ja tenen garantides 400.000 tones de dejeccions ramaderes a l’any per produir biometà. Van explicar que procediran de les granges de 170 ramaders, i que esperen arribar abans de final d’any al mig milió de tones que figura en el projecte que tramiten davant de la Generalitat. Precisament, acreditar la procedència dels purins i els fems que el complex utilitzarà per produir gas renovable és una de les condicions que va establir al desembre la comissió d’Urbanisme per autoritzar-ho. La tramitació urbanística de la planta va quedar ajornada a la comissió d’Urbanisme celebrada aquest mes. Els promotors van expressar la seua confiança que pugui obtenir al juliol l’aprovació d’aquest organisme, per poder iniciar el període d’exposició pública. De forma paral·lela, el complex tramita l’autorització ambiental davant de la Generalitat. És la més gran prevista al sud d’Europa i el Govern l’ha classificat com a projecte estratègic.

Per la seua part, la plataforma Pobles Vius, contrària a la planta de biogàs de la Sentiu de Sió, va posar en dubte que els promotors disposin de “contractes vinculants i verificables” que incloguin “el total de les dejeccions de les granges”. “On són aquests 170 ramaders?”, va preguntar. L’entitat va reclamar a la Generalitat que “faci públiques les dades més rellevants dels contractes de dejeccions” per verificar-los, analitzar la procedència dels rebutjos i calcular el “balanç energètic del seu trasllat” a la futura planta de biogàs.

L’empresa afirma tenir acords amb 170 ramaders per proveir-la de dejeccions animals

L’empresa lleidatana La Sentiu Bioenergy SL figura com a promotora de la planta davant de la Generalitat. Aquesta firma té com a soci únic l’empresa Connect Bioenergy, també de Lleida. Darrere d’aquest promotor local, l’inversor del projecte és el grup danès Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

Projectes per tractar 2,6 milions de tones de rebutjos a Lleida

■ La planta de biogàs de la Sentiu de Sió és el més gran dels 25 projectes en curs per tractar 2,6 milions de tones de residus a l’any a Lleida. Una vintena preveuen tractar dejeccions animals i altres residus orgànics, dels quals onze tenen com a objectiu obtenir biogàs a partir del metà que emana d’aquest material al descompondre’s. Sis plantes més hauran de compostar aquests rebutjos per elaborar fertilitzants, mentre que unes altres tres preveuen combinar aquests dos tecnologies i la del biogàs. Un altre grup el conformen instal·lacions que hauran de tractar residus de la construcció als municipis de Lleida i el Pont de Suert. Així mateix, el grup barceloní TMA va iniciar fa més d’un any la tramitació d’un abocador de residus industrials no perillosos a Seròs.