Els rais solquen el riu a la Pobla

La Pobla de Segur va recuperar ahir la tradició del transport fluvial de fusta pel riu Noguera Pallaresa en la 46a edició de la Diada dels Raiers, en la qual van participar quatre rais, tres en tres trams i un amb dos, que van sortir puntuals des de la presa de Llania passats dos quarts de dotze del matí.

Dos de les quatre embarcacions participants en el descens van tenir dificultats per arribar senceres fins al Pont de Claverol. Mentre que el rem de la primera de les basses es va trencar a l’haver topat amb pedra, la tercera embarcació va xocar contra una roca a pocs metres d’arribar a destinació. Un dels raiers participants, Òscar, va explicar que la terbolesa de l’aigua els va impedir veure amb claredat els obstacles. Tanmateix, va destacar que el cabal del riu era “perfecte” per a la baixada.

Centenars de persones es van atansar a la vora de la Pallaresa per veure arribar les embarcacions

Com a novetat aquest any es va incorporar una nova embarcació a la flota de rais. La vicepresidenta de l’Associació de Raiers de la Noguera Pallaresa, Marta Oliva, va explicar que van poder muntar una quarta bassa per l’“alta participació” sobretot de joves. En aquest sentit, Oliva va valorar la implicació de les noves generacions per assegurar el relleu en la celebració. “Per a nosaltres és un dia important i assenyalat, ja que és una activitat de la qual també es beneficia la comarca”, va destacar.Malgrat que l’acte central de la diada dels raiers es va celebrar ahir, l’entitat de raiers, en col·laboració amb l’ajuntament de la Pobla de Segur, va organitzar una programació d’actes per fer disfrutar petits i adults. Els actes es van iniciar dijous amb una sessió de cine a l’aire lliure, mentre que divendres i dissabte l’agenda es va veure afectada per l’episodi de pluges amb la suspensió del FestiRaiers. Sí que es va poder celebrar l’Espardenyada i animacions infantils i la jornada d’ahir va culminar amb un dinar de germanor a la vora del riu.