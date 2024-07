Adif licita la redacció del projecte per convertir la línia convencional Saragossa-Tarragona en autopista ferroviària

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Adif licita la redacció del projecte per adequar la línia convencional Saragossa-Lleida-Tarragona amb serveis d'autopista ferroviària. La inversió prevista és de 60 milions d'euros. La redacció del projecte surt a concurs per 2,8 milions d'euros. La previsió és actuar al gàlib de sis túnels i setze passos superiors, i a la catenària, i adaptar les dimensions dels semiremolcs P-400. Amb serveis d'autopista ferroviària, la línia Saragossa-Tarragona donarà a la línia Algesires-Saragossa, per crear sinergies amb el transport marítim. Adif qualifica el tram entre la capital aragonesa i la tarragonina "d'estratègic", perquè és el que té més demanda de transport de mercaderies, més de 100 circulacions per sentit cada setmana.

L'autopista ferroviària és un servei de transport de mercaderies que carrega tràilers de carretera o semiremolcs, amb vagons de tren especialitzats. És una "solució logística" que "augmenta la competitivitat" perquè suposa un important estalvi de costos externs i també d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, de fins a 620.000 tones de CO2 anuals.

Una part important dels tràfics de mercaderies de la línia Saragossa-Tarragona procedeixen de Turquia, Itàlia i Marroc, i arriben a Espanya pels ports de Tarragona, Barcelona i Algesires. L'actuació se suma a altres que Adif fa "per incrementar la competitivitat" de la línia, com l'ampliació dels apartadors fins als 750 metres en cinc estacions (Selgua, Marcén-Poleñino i Almudévar a Osca, Juneda i Raimat a Lleida), amb una inversió de més de 25 milions d'euros.