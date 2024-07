Unanimitat perquè la comarca tingui avortament farmacològic

El ple del consell del Solsonès va aprovar ahir per unanimitat demanar autorització al departament de Salut perquè el Centre Sanitari incorpori l’avortament farmacològic. L’ens comarcal va assumir així la reivindicació d’un col·lectiu de veïns que han reunit més de 300 firmes a través d’internet per reclamar que la interrupció voluntària de l’embaràs no requereixi desplaçar-se a altres comarques.

L’equip de govern d’ERC i Compromís Municipal (Junts) al consell comarcal va presentar la moció, que recull la reclamació veïnal. El text va rebre el suport dels grups de la CUP i independents, a l’oposició. El president de la corporació comarcal, Benjamí Puig (ERC), va recordar que ara la interrupció voluntària de l’embaràs durant les deu primeres setmanes de gestació requereix desplaçar-se a l’hospital comarcal de Berga o al centre d’assistència primària (CAP) del Bages, a Manresa. “Passat aquest termini, cal anar a Barcelona”, va apuntar Puig. “Si tenim l’oportunitat d’oferir aquest servei a la comarca hem d’aprofitar-ho”, va afegir.Per a l’ens comarcal, la situació actual suposa un greu obstacle per poder exercir el dret a la interrupció de l’embaràs, especialment en el cas de menors d’edat, les que no tenen mitjà de transport privat o les que no poden demanar dies lliures en el treball. “Vulnera els drets de les persones gestants i les situa en una situació d’especial vulnerabilitat”, va indicar el consell, que va destacar el greuge comparatiu que sovint pateixen les zones rurals en aquesta matèria.Puig va apuntar que el Centre Sanitari del Solsonès, gestionat directament pel consell comarcal, només necessita l’autorització de la Generalitat per incorporar l’avortament farmacològic, sense necessitat de sol·licitar recursos ni personal addicionals. Va apuntar que l’ens comarcal ja va iniciar els passos per fer-ho durant el mandat anterior, si bé el procés no va arribar llavors a completar-se.