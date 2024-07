Els Bombers fan cinc rescats de muntanya en un sol dia al Pirineu

Els Bombers de la Generalitat van dur a terme ahir un total de cinc rescats de muntanya en diferents punts del Pirineu lleidatà. El primer va tenir lloc a la Vall de Boí. A les 11.11 hores van ser alertats per socórrer un excursionista que s’havia lesionat quan feia una ruta entre l’Estany Negre i la presa de Cavallers. Fins al lloc de l’accident va acudir un helicòpter amb un equip dels GRAE i un metge del SEM. El ferit va ser pujat a l’aeronau amb la grua i posteriorment portat fins a Barruera, on l’esperava una ambulància. Mitja hora després, a les 11.44 hores, van acudir al Congost de Mont-rebei, a Sant Esteve de la Sarga, per atendre un senderista ferit en una cama. La tercera intervenció de la jornada va tenir lloc a la Torre de Capdella per atendre una persona que va caure d’uns quatre metres d’altura (13.41 hores).

Un altre excursionista va ser rescatat a l’Estany Monges, al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a la Vall de Boí. Van ser alertats a les 14.33 hores. L’helicòpter va deixar el ferit a l’heliport de Vielha. Posteriorment, es van desplaçar fins a Josa i Tuixent, a l’Alt Urgell, per socórrer un grup de persones que estaven desorientades.Els Bombers de la Generalitat i els Pompièrs d’Aran van tancar el 2023 com un any de rècord pel que fa als rescats al medi natural a les comarques lleidatanes. Van fer un total de 577 auxilis a la demarcació, la qual cosa suposa un augment del 41,7 per cent respecte a un any abans.Per una altra banda, dos persones van morir i una tercera va resultar ferida lleu mentre practicaven barranquisme al riu Freser a Queralbs, a Girona (més informació a la pàgina 26).