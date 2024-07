Un altre estiu sense sostre a Fraga

“Són persones. El primer és l’enfocament humanitari. Cal atendre’ls. I després, sí potser, discutir”, afirma Óscar Moret, secretari provincial del sindicat Uaga i fructicultor al Baix Cinca, sobre la presència, de nou aquest estiu, de diverses desenes de transeünts que, amb papers o sense, amb feina o sense, dormen al ras a Fraga, la majoria als voltants de l’estació d’autobusos, aliens a l’enèsima polèmica institucional sobre quina administració els ha d’atendre.

“Ronden el centenar de persones”, a les quals Càritas de Fraga va subministrant aliments i productes higiènics, explica a Aragón Radio Amparo Tierz, la directora de l’entitat al bisbat de Barbastre-Montsó. Tierz mostra la seua “preocupació” per un assumpte que es cronifica: “Són un nombre similar al d’altres anys”.

“El que no és acceptable és que la gent porti dos mesos dormint al carrer i que segueixi allà mentre es decideix qui té la culpa o la solució”, anota el sindicalista sobre l’enèsima polèmica entre institucions per la presència d’aquests transeünts i treballadors.

L’última aportació a aquesta polèmica ha estat la del regidor de Sanitat de l’ajuntament de Fraga, Ángel Cabrera, que es dirigia en aquests termes al delegat del govern a l’Aragó, Francisco Beltrán: “Vostès deixen a totes aquestes persones a la seua sort i són les entitats locals les que se n’ocupen com bonament poden i fins on arriben”. “I a qui correspon vigilar que no arribin en situació irregular? I qui ha de controlar que els patrons proporcionin allotjament, si és mandatari per llei?”, planteja, abans d’assenyalar que “sens dubte no és cosa dels ajuntaments, les comarques o les ONGs. Algú està fent abandó dels seus deures i no són ells”.

Fonts de la delegació del govern a l’Aragó destaquen, per la seua part, que “els serveis socials són una competència municipal i comarcal i cal exercir-la”. “Parlem de gent que dorm al carrer, i això és un problema social i humanitari i cal tractar-lo des d’aquesta perspectiva” anoten des de la subdelegació oscenca.

El dispositiu municipal ha acollit 200 persones (algunes 21 dies) des de maig. Els allotjaments Clara Campoamor (40 places) fa dies que estan plens.