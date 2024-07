Sanitat incompleix les obligacions d'assistència al tancar consultoris locals

Fa mesos que la conselleria de Sanitat del Govern d’Aragó i els responsables de les zones de salut incompleixen, de manera intermitent en la majoria dels casos, les obligacions d’assistència sanitària en els petits municipis.

Un portaveu del departament va confirmar la vigència del decret de 271/1995 que regula el funcionament dels equips d’atenció primària a la comunitat i que estableix l’obligatorietat d’oferir consultes diàries de dilluns a divendres als pobles de més de 400 habitants de fet, quatre dies a la setmana en els de 300 a 400, tres en els de 200 a 300 i dos en els de 100 a 200, mentre la periodicitat de l’atenció en els de menys de cent s’ha de regir per un reglament intern de la zona de salut.Aquestes ràtios s’han incomplert durant les últimes setmanes en localitats com per exemple Altorricó, Alcampell, Esplucs, Castellonroi, Vensilló, Sant Esteve de Llitera i Albelda, tots de més de 400 habitants i que sovint es queden sense consulta alguns dies de dilluns a divendres.En altres com Baells, que no arriba als cent veïns censats, o al Gaió, on en resideixen prop de 300, la consulta ha estat suprimida del tot algunes setmanes.