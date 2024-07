El Govern central demana a la Generalitat liderar la modernització del Canal d'Urgell

El Canal d'Urgell ha començat les primeres obres del gran projecte de modernització de la superfície regable, que consisteixen en la construcció de tres basses de regulació i la impermeabilització de diverses conduccions, així com automatitzar-les. Costaran uns 30 milions i són el primer pas per transformar les 70.000 ha de reg.

La secretària d’Estat d’Agricultura, Begoña García, va instar ahir el pròxim Govern de la Generalitat a liderar el projecte de modernització del Canal d’Urgell. Després de visitar les obres de construcció de tres basses a l’àrea regable, que suposen un primer pas de les obres de modernització, la secretària d’Estat va afirmar que “el Govern d’Espanya acompanya (ho veieu amb aquestes obres) i acompanyarà el lideratge de la Generalitat i de la comunitat de regants, però les coses no s’han de dir, sinó iniciar-les, i aquest n’és un exemple”. García va reconèixer que “no és un projecte fàcil ni petit, cal ser realistes”. Quant a l’aportació dels diferents agents implicats, va assegurar que encara no està tancat: “Hi ha un projecte en potència, no es poden generar expectatives ni parlar d’un projecte de mil milions, aquest és un projecte a llarg termini, qui digui que això es fa en dos o tres anys falta a la veritat, cal treballar-lo, veure qui fa què, qui posa què, quan, com i en quin termini.”

Així mateix, el president de la comunitat de regants del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, es va pronunciar en la mateixa línia: “La modernització com la plantegem és un conveni entre l’Estat, la Generalitat i la comunitat de regants. Només així es podrà portar a terme.” A més, va confiar que “es formi govern a Catalunya com més aviat millor, ja que, si no, tot es retarda” i va reclamar “urgència” per executar la modernització d’11.500 hectàrees els projectes de la qual (quatre en total) ja estan preparats.El president dels regants va explicar que “ha costat tres anys i mig l’avaluació ambiental (del projecte que comença) i esperem que es formi el nou govern a Catalunya” per seguir amb la resta. Ros va defensar la necessitat de la modernització per frenar l’abandó del territori i va assegurar que el finançament per part dels regants, encara per definir, serà “a llarg termini i assumible”.La primera fase de modernització del Canal d’Urgell forma part d’un projecte en el qual el ministeri d’Agricultura inverteix 1.336 milions d’euros en 96 actuacions en el conjunt de l’Estat, dels quals 140 milions són per a les 8 actuacions previstes a Catalunya i 103 són per a 6 actuacions a Lleida, de manera que la demarcació copa el 75% de la inversió a Catalunya en el regadiu. Així, les obres que es van iniciar ahir, amb un pressupost d’uns 30 milions d’euros, permetran millorar la impermeabilitat de diversos canals de l’Urgell i evitar fugues d’aigua, amb la qual cosa se n’optimitzarà l’aprofitament.

Més de 55.000 hectàrees beneficiades per les noves obres

La primera fase de la modernització del Canal d’Urgell està centrada a millorar l’eficiència hídrica del regadiu i aconseguir l’automatització al Canal d’Urgell. Per això, contempla la construcció de tres basses, a Castellserà, Penelles i Juneda, que sumen una capacitat per emmagatzemar 936.738 metres cúbics d’aigua, el revestiment d’una part del canal principal i de dos séquies, la primera i la quarta, i la implantació de telecomandament i telecontrol. El projecte afectarà una superfície de 55.138 hectàrees de la Noguera, el Pla, les Garrigues, l’Urgell i el Segrià i beneficiarà 17.186 regants. Les obres contemplen una inversió de 28.260.660 euros.