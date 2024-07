Garrafes d’aigua per repartir entre els veïns d’Almatret. - GERARD HOYAS

L’ajuntament d’Almatret va iniciar ahir el repartiment de garrafes d’aigua per subministrar els veïns mentre no puguin beure la de l’aixeta, per la presència en el cabal d’una substància present en els herbicides. Els habitants de més d’un centenar d’habitatges van recollir més de 580 garrafes, que sumen més de 3.500 litres d’aigua, i està previst que el repartiment segueixi dilluns.